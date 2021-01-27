После инаугурации Байдена Украина открыла новые дела по «пленкам Деркача»

Пленки Деркача. Фото: BBC

https://racurs.ua/n149589-posle-inauguracii-baydena-ukraina-otkryla-novye-dela-po-plenkam-derkacha.html

Ракурс

«Пленки Деркача», которые рассказывают о якобы госизмене Петра Порошенко, стали причиной новых уголовных дел, которые были открыты сразу после инаугурации Джо Байдена в США.

Новые уголовные производства касаются якобы вмешательства в деятельность экс-генпрокурора Шокина. Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань.

По его словам, Офис президента через два дня после инаугурации президента США поспособствовал тому, чтобы правоохранители инициировали два новых уголовных дела, касающихся якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины Шокина со стороны пятого президента Украины Порошенко и нынешнего президента США Байдена.

Кто же исполнители этой провокации? А исполнители те же. Признанный международным сообществом агент государства-агрессора Деркач, Печерский суд и нынешняя украинская власть, которой манипулируют агенты государства-агрессора…То есть опять пытаются разрушить такими провокациями стратегическое партнерство между Украиной и США, — резюмировал Головань.

Напомним, ранее мы сообщали, что новые «пленки Деркача», голоса на которых якобы принадлежат пятом президенту Петру Порошенко и бывшему вице-президенту США Джо Байдену, а также главе России Владимиру Путину, опубликовал 9 июля нардеп Андрей Деркач. Он провел пресс-конференцию, во время которой опубликовал новые записи, якобы свидетельствующие о госизмене Порошенко. В частности, одиозный нардеп представил запись разговора людей «с голосами, похожими на голоса Петра Порошенко и президента России Владимира Путина».