Після інавгурації Байдена Україна відкрила нові справи за «плівками Деркача»

Плівки Деркача. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n149589-pislya-inavguraciyi-baydena-ukrayina-vidkryla-novi-spravy-za-plivkamy-derkacha.html

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«Плівки Деркача», які розповідають про нібито держзраду Петра Порошенка, стали причиною нових кримінальних справ, які були відкриті відразу після інавгурації Джо Байдена у США.

Нові кримінальні провадження стосуються нібито втручання у діяльність екс-генпрокурора Шокіна. Про це повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань.

За його словами, Офіс президента через два дні після інавгурації президента США посприяв тому, щоб правоохоронці ініціювали дві нові кримінальні справи, що стосуються нібито втручання в діяльність колишнього генерального прокурора України Шокіна з боку п’ятого президента України Порошенка та нинішнього президента США Байдена.

Хто ж виконавці цієї провокації? А виконавці ті самі. Визнаний міжнародною спільнотою агент держави-агресора Деркач, Печерський суд і нинішня українська влада, якою маніпулюють агенти держави-агресора… Тобто знову намагаються зруйнувати такими провокаціями стратегічне партнерство між Україною і США, — резюмував Головань.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нові «плівки Деркача», голоси на яких нібито належать п’ятому президенту Петру Порошенку і колишньому віце-президенту США Джо Байдену, а також главі Росії Володимиру Путіну, опублікував 9 липня нардеп Андрій Деркач. Він провів прес-конференцію, під час якої опублікував нові записи, які нібито свідчать про держзраду Порошенка. Зокрема, одіозний нардеп представив запис розмови людей «з голосами, схожими на голоси Петра Порошенка і президента Росії Володимира Путіна».