Щорічна індексація пенсій відбуватиметься 1 березня — Кабмін

https://racurs.ua/ua/n149590-iedynu-datu-schorichnoyi-indeksaciyi-pensiy-vstanovyv-kabmin.html

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Щорічна індексація пенсій відбуватиметься 1 березня — Кабінет міністрів України пропонує з 2022 року встановити щорічну індексацію пенсій не пізніше цієї дати.

Сьогодні ми затвердили відповідний законопроект, який має на меті вдосконалення пенсійного законодавства і відповідно зростання пенсійного забезпечення громадян, — заявив під час засідання Кабміну 27 січня прем'єр Денис Шмигаль.

За його словами, уряд пропонує зробити все прозоро та встановити чіткі терміни, коли повинна відбуватися індексація. Також законопроект врегульовує несправедливість, коли окремими категоріям громадян пенсії просто не індексувалися.

Проект закону пропонує щорічну індексацію пенсій здійснювати віськовослужбовцям, держслужбовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах. Також пропонується призначати пенсії за віком достроково за півтора роки до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано у зв’язку із змінами організації виробництва та за інших умов, та призначати достроково пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на тяжке, рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність.