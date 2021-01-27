Україна та Угорщина створять робочу групу щодо питань освіти

Петер Сійярто та Дмитро Кулеба, фото: Zik

https://racurs.ua/ua/n149591-ukrayina-ta-ugorschyna-stvoryat-robochu-grupu-schodo-pytan-osvity.html

Ракурс

Україна та Угорщина створять робочу групу щодо освітнього питання.

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто, який перебуває з візитом у Києві, заявив про це сьогодні, 27 січня, під час прес-конференції, повідомляє видання «Європейська правда».

Я звернувся до пана міністра, щоб ми розпочали спільну роботу над законом про мову, який викликав напруження у наших відносинах, — зазначив Сійярто. — Ми також хочемо створити робочу групу, яка отримає повноваження щодо того, яким чином потрібно втілювати закон про освіту.

Сійярто також зазначив, що «в широкому сенсі» обговорив зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою закон про мову.

Я вважаю, що треба розглядати разом закони про мову та про освіту. Я попросив міністра, щоби вони вели з нацменшинами консультації по суті, — додав він.

Кулеба, зі свого боку, підтвердив заплановане засідання робочої групи щодо освітнього питання.

Ми домовилися, що найближчим часом відбудеться засідання робочої групи з питань освіти, а також буде проведений онлайн бізнес-форум, — заявив очільник МЗС України.

Нагадаємо, Сійярто сьогодні також заявив про підтримку Будапештом суверенітету України.