150 тис. грн заробітчанам надасть уряд за однієї умови — деталі

https://racurs.ua/ua/n149592-150-tys-grn-zarobitchanam-nadast-uryad-za-odniieyi-umovy-detali.html

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150 тис. грн для створення бізнесу заробітчанам, які повернулися додому, пропонує надавати Кабінет міністрів України. Відповідний законопроект подадуть на розгляд Верховної Ради.

Трудові мігранти зможуть отримати грантову підтримку на власну справу. Документ передбачає, що людина, яка повернулася в Україну й хоче відкрити власну справу, могла взяти на цю потребу до 150 тис. грн, — розповів під час засідання уряду 27 січня прем'єр Денис Шмигаль.

За його словами, одна з головних умов — заробітчанин має інвестувати й власні кошти у сумі не меншій за отриману допомогу від держави.

Розраховуємо, що така підтримка дасть стимули для людей залишатися в Україні, відкрити власний бізнес, інвестувати кошти у свою громаду та у нові робочі місця для українців, — зазначив глава Кабміну.

Таке рішення чиновник назвав розумною політикою держави задля розвитку власної економіки.

Передбачається, що таку допомогу зможуть отримати 720 осіб, допомога становитиме 150 тис. грн, відповідно із бюджету виділять 108 млн грн.