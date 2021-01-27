Компенсации потребителям электроэнергии утвердил Кабмин — кто получит

https://racurs.ua/n149594-kompensacii-potrebitelyam-elektroenergii-utverdil-kabmin-kto-poluchit-spisok.html

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Компенсации потребителям электроэнергии утвердило правительство на заседании 27 января. Согласно предварительным расчетам, Кабинет министров выделил на эти цели 1,4 млрд грн.

Компенсация предоставляется для покрытия разницы стоимости потребленной электрической энергии, возникшей вследствие отмены пониженных тарифов и применения фиксированной цены для бытовых потребителей (за исключением тех, кто получает субсидию), установленной с 1 января 2021 года, таким категориям потребителей:

население, проживающее в жилых домах (в частности, в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (включая сельскую местность), которые по состоянию на 31 декабря 2020 года имели право на пониженный тариф.

население, проживающее в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в частности, в сельской местности), которые по состоянию на 31 декабря 2020 года имели право на пониженный тариф.

Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.

Напомним, ранее в Кабмине сообщили, что предельная цена в 6,99 грн/куб. м газа установлена не только для отдельных потребителей, но и для объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). По оценкам Минэнерго, в августе-декабре 2020 года из-за наличия доминирующего положения у региональных газоснабжающих компаний, потребители переплатили 8,4 млрд грн (или 670 грн за каждого абонента). Средняя цена газа в региональных газоснабжающих компаниях на 37% выше, чем у «Нафтогаза».