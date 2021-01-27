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Ракурс
Рада создала ВСК по «Укрзализныце», фото: «Укринформ»

Рада решила создать ВСК по «Укрзализныце» — детали

27 янв 2021, 14:55
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Верховная Рада создала временную следственную комиссию (ВСК) по вопросам проверки и оценки состояния акционерного общества «Украинская железная дорога» и расследования фактов возможной бездеятельности и нарушений законодательства руководством госкомпании.

Эта ВСК должна действовать в течение года со дня ее образования, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

В состав ВСК должны входить 13 народных избранников.

Основными задачами ВСК станут:

  • проведение проверки и оценки состояния «Укрзализныци»;
  • проверка фактов о возможной бездеятельности или нарушении законодательства правлением и наблюдательным советом госкомпании, которые привели к значительному ухудшению технического состояния и основных производственных показателей, а также соблюдения законодательства о публичных закупках по закупкам работ и услуг, в частности, связанных с мерами противодействия COVID-19.
  • проверка выполнения мер по реформированию предприятия в соответствии с утвержденным стратегическим планом развития, соответствие документов нормам законодательства об оплате труда и соблюдение условий коллективного договора;
  • проверка рациональности использования госимущества;
  • проверка профессионального соответствия членов правления и наблюдательного совета, приобщенных к процессам управления «Укрзализныцей», на основании требований законодательства;
  • осуществление на период деятельности ВСК контроля за выполнением мер по реформированию и поддержанию надлежащей операционной деятельности «Укрзализныци».

Постановлением предусмотрено, что Верховная Рада заслушает на пленарном заседании отчет Временной следственной комиссии о выполненной работе не позднее шестимесячного срока со дня ее образования.


Верховная Рада должна заслушать отчет ВСК о проделанной работе на пленарном заседании не позднее шестимесячного срока со дня ее образования.

Напомним, глава правления «Укрзализныци» Владимир Жмак недавно озвучил планы превратить вокзалы в большие торговые центры.

Источник: Ракурс


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