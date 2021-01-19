Превратить вокзалы на крупные торговые центры хочет «Укрзализныця»

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Превратить железнодорожные вокзалы в крупные торговые центры планирует «Укрзализныця». Такие намерения национального перевозчика озвучил председатель правления «Укрзализныци» Владимир Жмак в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Жмака, концессия — это единственный инструмент, который позволит привлечь международного финансового игрока к модернизации «Укрзализныци». И первым шагом должна стать концессия вокзалов.

Сейчас мы говорим о семи вокзалах, возможно, еще присоединится Львов, — добавил глава «Укрзализныци».

Там предполагают, что концессия железнодорожных вокзалов позволит трансформировать их в крупные ТРЦ, которые заменят привычные залы для ожидания поездов.

Для пассажиров и для «Укрзализныци» на вокзале нужна колея, зал ожидания и два офиса для продажи билетов. Все остальное будет торговым центром. Мы хотим сделать вокзалы по европейскому образцу, когда до 60% посетителей вокзалов не являются пассажирами, а приходят туда, как в торговый центр, — резюмировал Жмак.

Напомним, до конца 2021 «Укрзализныця» планирует завершить процесс выделения четырех бизнес-вертикалей в ходе реформирования компании.