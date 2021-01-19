Минск объявил автора пленок по делу Шеремета мошенником

Анатолий Глаз. Фото: пресс-служба МИД Беларуси

https://racurs.ua/n149220-minsk-obyavil-avtora-plenok-po-delu-sheremeta-moshennikom.html

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Дело Шеремета, которое расследуют уже пять лет, наконец сдвинулось с мертвой точки после того, как бывший белорусский спецназовец поделился записями, на которых белорусское КГБ угрожает убить Шеремета.

В то же время в официальном Минске заявляют, что белорусский силовик — мошенник. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.

По его словам, Игорь Макар, бывший работник спецподразделения «Алмаз», является «давно знакомым индивидом» для белорусских властей, поскольку он обращался в Посольство Беларуси в Литве летом прошлого года. Также пресс-секретарь обвинил украинских коллег в том, что они решили построить новое расследование на основе пленок, которые представил Макар.

Притом понятно, что исключительно по политическим причинам, — считают в МИД Беларуси.

Также Глаз добавил, что в Беларуси ожидали, что Украина обратится за правовой помощью для осуществления объективной проверки, однако соответствующее обращение так и не поступило.

У нас есть убедительные свидетельства, в том числе аудиозапись, которая недвусмысленно демонстрирует явные мошеннические цели данного дельца. Чтобы не быть голословными мы сегодня же готовы их обнародовать. Отмечу, что по линии соответствующих служб материалы переданы Польше, Литве и Германии. В случае поступления готовы рассмотреть и обращения украинской стороны, — заявил пресс-секретарь МИД.



Напомним, ранее мы сообщали, что бывший сотрудник белорусского спецподразделения «Алмаз» Игорь Макар заявил, что дал показания в Киеве по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Он рассказал, что дать показания по делу Шеремета после «слива» записей из КГБ Беларуси его пригласила Национальная полиция.

Экс-силовик заявил, что следственные действия продолжались три дня, и завершились только 16 января. По его словам, в Украине его встретили сотрудники спецслужб и взяли под круглосуточную охрану.