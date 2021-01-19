Мінськ назвав автора плівок у справі Шеремета шахраєм

Анатолій Глаз. Фото: прес-служба МЗС

https://racurs.ua/ua/n149220-minsk-nazvav-avtora-plivok-u-spravi-sheremeta-shahraiem.html

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Справа Шеремета, яку розслідують вже п’ять років, нарешті зсунулася з мертвої точки після того, як колишній білоруський спецпризначенець поділився записами, на яких білоруське КДБ погрожує вбити Шеремета.

Натомість в офіційному Мінську заявляють, що білоруський силовик — шахрай. Про це повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глаз.

За його словами, Ігор Макар, колишній працівник спецпідрозділу «Алмаз», є «давно знайомим індивідом» для білоруської влади, оскільки він звертався у Посольство Білорусі в Литві влітку минулого року. Також прес-секретар звинуватив українських колег у тому, що вони вирішили збудувати нове розслідування на основі плівок, які представив Макар.

Притому зрозуміло, що виключно з політичних причин, — вважають у МЗС Білорусі.

Також Глаз додав, що у Білорусі очікували на те, що Україна звернеться до країни за правовою допомогою для здійснення об'єктивної перевірки, однак відповідне звернення так і не надійшло.

У нас є переконливі свідчення, в тому числі аудіозапис, який недвозначно демонструє явні шахрайські цілі даного ділка. Щоб не бути голослівними ми сьогодні ж готові їх оприлюднити. Зауважу, що по лінії відповідних служб матеріали передані Польщі, Литві та Німеччині. У разі надходження готові розглянути й звернення української сторони, — заявив прес-секретар МЗС.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що колишній співробітник білоруського спецпідрозділу «Алмаз» Ігор Макар заявив, що дав свідчення в Києві у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета у 2016 році. Він розповів, що дати свідчення у справі Шеремета після «зливу» записів з КДБ Білорусі його запросила Національна поліція.

Екс-спецпризначенець заявив, що слідчі дії тривали три дні, і завершилися лише 16 січня. За його словами, в Україні його зустріли співробітники спецслужб і взяли під цілодобову охорону.