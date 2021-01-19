Перетворити вокзали на великі торгові центри хоче «Укрзалізниця»https://racurs.ua/ua/n149222-peretvoryty-vokzaly-na-velyki-torgovi-centry-hoche-ukrzaliznycya.htmlРакурс
Перетворити залізничні вокзали на великі торгові центри планує «Укрзалізниця». Такі наміри національного перевізника озвучив голова правління «Укрзалізниці» Володимир Жмак у ефірі телеканалу «Україна 24».
За словами Жмака, концесія — це єдиний інструмент, який дозволить залучити міжнародного фінансового гравця до модернізації «Укрзалізниці». І першим кроком має стати концесія вокзалів.
Наразі ми говоримо про сім вокзалів, можливо, ще приєднається Львів, — додав очільник «Укрзалізниці».
Там передбачають, що концесія залізничних вокзалів дозволить трансформувати їх у ТРЦ, які замінять звичні зали для очікування поїздів.
Для пасажирів і для «Укрзалізниці» на вокзалі потрібна колія, зала очікування і два офіси для продажу квитків. Все інше буде торговим центром. Ми хочемо зробити вокзали за європейським зразком, коли до 60% відвідувачів вокзалів не є пасажирами, а приходять туди, як у торговий центр, — резюмував Жмак.
Нагадаємо, до кінця 2021 року «Укрзалізниця» планує завершити процес виділення чотирьох бізнес-вертикалей у ході реформування компанії.