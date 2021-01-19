Перетворити вокзали на великі торгові центри хоче “Укрзалізниця”

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Перетворити залізничні вокзали на великі торгові центри планує «Укрзалізниця». Такі наміри національного перевізника озвучив голова правління «Укрзалізниці» Володимир Жмак у ефірі телеканалу «Україна 24».

За словами Жмака, концесія — це єдиний інструмент, який дозволить залучити міжнародного фінансового гравця до модернізації «Укрзалізниці». І першим кроком має стати концесія вокзалів.

Наразі ми говоримо про сім вокзалів, можливо, ще приєднається Львів, — додав очільник «Укрзалізниці».

Там передбачають, що концесія залізничних вокзалів дозволить трансформувати їх у ТРЦ, які замінять звичні зали для очікування поїздів.

Для пасажирів і для «Укрзалізниці» на вокзалі потрібна колія, зала очікування і два офіси для продажу квитків. Все інше буде торговим центром. Ми хочемо зробити вокзали за європейським зразком, коли до 60% відвідувачів вокзалів не є пасажирами, а приходять туди, як у торговий центр, — резюмував Жмак.

Нагадаємо, до кінця 2021 року «Укрзалізниця» планує завершити процес виділення чотирьох бізнес-вертикалей у ході реформування компанії.