Пыточную боевиков «Изоляция» впервые показали на фото

Тюрьма "Изоляция". Фото: Telegram

https://racurs.ua/n149596-pytochnuu-boevikov-izolyaciya-vpervye-pokazali-na-foto.html

Ракурс

Пыточная «Изоляция», которую создали на месте бывшего одноименного арт-пространства пророссийские боевики, попала на фото.

На снимках можно увидеть камеры, прогулочный дворик и общие фото. Ужасающие материалы изложил анонимный канал в Telegram под названием «Донецкий тракторист».











По словам бывшего узника концлагеря боевиков фейковых ДНР, фото соответствуют действительности.

Сейчас вы видите уникальные кадры: общее фото территории «Изоляции», камеры заключенных и прогулочный дворик, обнесенный «колючкой», куда нас выводили утром на 5−7 минут… Похоже, те, у кого из администрации еще сохранились мозги, наконец поняли, чем в ближайшем будущем обернется для них эта «тема» — международным розыском и судом с нашей стороны — и «обнулением» в данном случае от «братьев» из ФСБ. Поэтому решили заработать себе индульгенцию, — написал Станислав Асеев.

Отметим, что помещение этого объекта было захвачено контролируемыми Россией группировками в 2014 году. Позже, по словам пленных и заложников, которые возвращались во время обменов, стало известно, что в «Изоляции» действует тюрьма. Существуют десятки свидетельств о пытках и изнасиловании в этой тюрьме.









Напомним, ранее мы сообщали, что подозрение объявили гражданину Украины, уволенному с ОРДЛО в декабре 2019 года, уличенному в истязании соотечественников во время содержания в так называемой «ДНР». Он, находясь во временно оккупированном Донецке в тюрьме, обустроенной боевиками на территории бывшего завода «Изоляция», добровольно вступил в ряды так называемого «МГБ ДНР».