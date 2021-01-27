Хакеры из Харькова нанесли 2,5 млрд долл. убытков банкам США и ЕС

https://racurs.ua/n149598-hakery-iz-harkova-nanesli-2-5-mlrd-doll-ubytkov-bankam-ssha-i-es-foto.html

Ракурс

Киберполиция сообщила о разоблачении транснациональной сети, которая с 2014 года распространяла вирус-шифровальщик («банковский троян») EMOTET и осуществляла кибератаки на европейские банки. Всего хакерская группировка из Украины нанесла ущерб на 2,5 млрд долл.

Об этом 27 января сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора и МВД.

Хакеры осуществляли массовое вмешательство в работу серверов частных и государственных учреждений стран Европы и США. В результате такой «деятельности» иностранные банки понесли 2,5 млрд долл. убытков. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения, — отметили в Офисе генпрокурора.

В рамках досудебного расследования уголовного производства по фактам создания с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств (ч. 1 ст. 361−1, ч. 3 ст. 190 УК Украины) была проведена операция на территории Харькова и Харьковской области.

Правоохранители уже провели обыски, в настоящее время собираются доказательства для сообщения о подозрении ряду лиц, причастным к кибератакам.

Хакеров удалось задержать в рамках международной спецоперации Евроюста, Европола, а также представителей правоохранительных органов США и Германии. Известно, что с помощью вируса хакеры получали персональные данные — пароли, логины и платежные данные с серверов учреждений Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Литвы и США.