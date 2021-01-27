Мітинг сніговиків проти Путіна. Фото: Олена Калініна «Вконтакте»

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«Мітинг сніговиків» проти президента Росії Володимира Путіна розігнали в Архангельській області РФ.

У селі Зачаче місцева активістка Олена Калініна виліпила біля свого будинку низку силовиків. Через деякий час у сніговиків опинилися плакати з антипутінськими гаслами: «Геть царя», «Вова, між нами все скінчено», «Це наша країна». Про це дізналися правоохоронці, які «розігнали» мітинг — сніговиків знищили, а плакати вилучили. Про це повідомляє місцеве видання «Двина сегодня».

Вчора була чудова погода. Зліпила навпроти свого будинку на узбіччі дороги трьох красенів і дівчинку Снігуроньку. Потім пішла поміняти рукавиці. Виходжу — і обімліла: мої підопічні ожили і заговорили. У кожного по плакату. Я не стала їм затикати роти. Нехай висловляться, це їх право. А вранці приїхала поліція, пред’явили мені претензії, що Сніговики кричать не те, що належить. Заткнули їм роти, забрали плакати і відправили на експертизу, — розповіла Калініна.

За її словами, правоохоронці її затримали та відвезли у відділок для дачі пояснень. Протокол про адміністративне порушення поки складати не стали.

Нагадаємо, політична акція «Волю Навальному!» на підтримку арештованого опозиціонера Олексія Навального, яка відбулася в Росії 24 січня, обернулася рекордними затриманнями — 3 тис. 17 осіб. Протестувальників затримували у 111 містах Російської Федерації. Найбільше затриманих було у Москві, Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Казані, Воронежі, Нижньому Новгороді, Омську та Ставрополі.