Во время инцидента в Червоноградском горсовете

https://racurs.ua/n149600-zdes-ne-verhovnaya-rada-obmen-oskorbleniyami-pereros-v-draku-deputatov-gorsoveta-na-lvovschine.html

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На Львовщине во время заседания Червоноградского городского совета возник конфликт между местными депутатами Дмитрием Даренским из «Слуги народа» и Петром Остапюком из «Европейской солидарности».

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил местный блогер Александр Климов, который опубликовал видео инцидента.

На видео можно увидеть, что «слуга» Даренский нецензурно обозвал своего коллегу с Остапюка, после чего между ними возникла перепалка. Впоследствии Даренский набросился на коллегу с кулаками.

Коллег пытался успокоить депутат от «Батькивщины», напомнивший, что «им здесь не Верховная Рада».

Местные СМИ отмечают, что впоследствии мэр Червонограда Андрей Заливський порекомендовал депутатам личные вопросы решить за пределами сессионного зала.

Напомним, в декабря 2019 года в Верховной Раде из-за женщины подрались депутаты из «Слуги народа».