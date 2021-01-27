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На Кировоградщине спасли рыбака, дрейфовавшего на льдине, фото: ГСЧС
Дрейфующего на льдине рыбака спасли на Кировоградщине (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n149603-dreyfuuschego-na-ldine-rybaka-spasli-na-kirovogradschine-foto-video.htmlРакурс
На Кировоградщине сегодня, 27 января спасли рыбака, который на льдине дрейфовал по акватории Кременчугского водохранилища.
Информация о мужчине, который оказался в этой опасной для жизни ситуации, поступила к спасателям в 12.02. На место инцидента выехала группа спасателей из города Светловодска, а также водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения областного управления ГСЧС.
Совместными усилиями мужчину, находившегося примерно в 500 м от берега, на надувной лодке доставлили на берег, — отмечают в ГСЧС.
Оказалось, что спасенный — житель города Кременчуга Полтавской области, 1949 года рождения. Мужчина рыбачил возле села Недогарки Кременчугского района Полтавской области, пока льдину, на которой он находился, не оторвало течением.
Напомним, в 2017 году корабль ВМС США спас пятерых американок, которые в течение пяти месяцев дрейфовали на яхте в Тихом океане.
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