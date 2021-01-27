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Ракурс
На Кировоградщине спасли рыбака, дрейфовавшего на льдине, фото: ГСЧС

Дрейфующего на льдине рыбака спасли на Кировоградщине (ФОТО, ВИДЕО)

27 янв 2021, 16:49
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На Кировоградщине сегодня, 27 января спасли рыбака, который на льдине дрейфовал по акватории Кременчугского водохранилища.

Информация о мужчине, который оказался в этой опасной для жизни ситуации, поступила к спасателям в 12.02. На место инцидента выехала группа спасателей из города Светловодска, а также водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения областного управления ГСЧС.

Совместными усилиями мужчину, находившегося примерно в 500 м от берега, на надувной лодке доставлили на берег, — отмечают в ГСЧС.

Оказалось, что спасенный — житель города Кременчуга Полтавской области, 1949 года рождения. Мужчина рыбачил возле села Недогарки Кременчугского района Полтавской области, пока льдину, на которой он находился, не оторвало течением.

На Кировоградщине спасли рыбака, дрейфовавшего на льдине, фото: ГСЧС

На Кировоградщине спасли рыбака, дрейфовавшего на льдине, фото: ГСЧС

На Кировоградщине спасли рыбака, дрейфовавшего на льдине, фото: ГСЧС

На Кировоградщине спасли рыбака, дрейфовавшего на льдине, фото: ГСЧС

На Кировоградщине спасли рыбака, дрейфовавшего на льдине, фото: ГСЧС


Напомним, в 2017 году корабль ВМС США спас пятерых американок, которые в течение пяти месяцев дрейфовали на яхте в Тихом океане.

Источник: Ракурс


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