На Кировоградщине спасли рыбака, дрейфовавшего на льдине, фото: ГСЧС

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На Кировоградщине сегодня, 27 января спасли рыбака, который на льдине дрейфовал по акватории Кременчугского водохранилища.

Информация о мужчине, который оказался в этой опасной для жизни ситуации, поступила к спасателям в 12.02. На место инцидента выехала группа спасателей из города Светловодска, а также водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения областного управления ГСЧС.

Совместными усилиями мужчину, находившегося примерно в 500 м от берега, на надувной лодке доставлили на берег, — отмечают в ГСЧС.

Оказалось, что спасенный — житель города Кременчуга Полтавской области, 1949 года рождения. Мужчина рыбачил возле села Недогарки Кременчугского района Полтавской области, пока льдину, на которой он находился, не оторвало течением.

Напомним, в 2017 году корабль ВМС США спас пятерых американок, которые в течение пяти месяцев дрейфовали на яхте в Тихом океане.