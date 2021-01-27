Зеленский отозвал законопроект об увольнении судей КСУ. Фото: Офис президента

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Ракурс

Законопроект № 4288 «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» президент Владимир Зеленский отозвал из Верховной Рады.

Этим проектом закона глава государства предлагал уволить всех судей Конституционного суда и начать набор нового состава КСУ. Также он предлагал парламенту признать решение Конституционного суда о неконституционности некоторых положений закона «О предотвращении коррупции» ничтожным и таким, что не создает правовых последствий. Об отзыве документа свидетельствуют данные на сайте ВРУ.

Отмечается, что законопроект был отозван сегодня, 27 января. Таким образом, он снят с рассмотрения Верховной Рады. Документ был внесен в парламент 29 октября 2020 года. Несмотря на то, что он был определен как неотложный, его так и не рассмотрели в профильном комитете.

Напомним, законопроект Зеленского о роспуске КСУ раскритиковали в Верховной Раде. Парламентарии считают документ «неконституционным и незаконным». Нардепы убеждены, что возобновить работу антикоррупционного законодательства можно соответствующим законом, и для этого не нужно распускать Конституционный суд.