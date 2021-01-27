Погода в Украине. Фото: flickr.com

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Ракурс

Погода в Украине 28 января ожидается с дождем и снегом во всех областях.

В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях прогнозируют сильный снег, метели и налипание мокрого снега — прирост снежного покрова составит от 10 см до 40 см. Погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта, отключению энергоснабжения населенных пунктов. Ночью температура воздуха ожидается от 5° мороза до 5° тепла, а днем столбики термометров покажут от 3° мороза до 8° тепла по Цельсию. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 28 января будет с мокрым снегом. Ночью температуру воздуха прогнозируют 0−2° мороза и днем — от 0° до 2° ниже нуля.

Погодные условия в Харькове в четверг тоже будут сложными — в течение суток обещают дождь. Температуру воздуха ночью прогнозируют 3−5° тепла, днем 6−8° с отметкой плюс.

Погода в Одессе завтра будет с осадками в виде мокрого снега. Температурные показатели следующие — ночью ожидается 1−3° тепла, днем тоже 1−3° выше нуля.

Погода во Львове в ближайшие сутки будет дождливой. Столбики термометров ночью покажут 3−5° мороза, а днем обещают 2−4° тепла.

Погода в Карпатах 28 января будет со снегом. Температура воздуха ночью 2−5° мороза, а днем от 0° до 3° ниже нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 28 января прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, 27 января погода в Одессе и других южных областях внезапно испортилась — сюда пришли аномальные снегопады и метель, которые принес циклон. Из-за осложнения погодных условий временно ограничено движение грузового транспорта.