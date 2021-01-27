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У Литві пацієнтці випадково вкололи п'ять доз вакцини. Фото: Depositphotos

П’ять доз COVID-вакцини випадково вкололи пацієнтці у Литві

27 січ 2021, 18:54
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П’ять доз вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 випадково вкололи одній із пацієнток у Литві.

Інцидент трапився у лікарні міста Маріямполе. Препарат від коронавірусу не розбавили і всі п’ять доз щеплення отримала одна особа. У медичному закладі помилку пояснюють людським фактором. Про це заявив директор лікарні Мантаса Чесну, повідомляє портал 15min.lt.

Посадовець переконує, що з пацієнткою після такої вакцинації нічого поганого не сталося. Після щеплення та почуває себе добре, жінку лише турбує сильний біль у місці уколу. Лікарі після інциденту проконсультувалися з Каунаською клінікою та представниками Pfizer.


Зазначається, що через лікарську помилку четверо пацієнтів не отримали необхідну вакцину. Інцидент розслідується, результати будуть відомі 28 січня.

Нагадаємо, в американському Бостоні 1 тис. 900 доз вакцини були зіпсовані через те, що прибиральник вимкнув холодильник, у якому вони зберігалися. На холодильнику була встановлена система сигналізації, однак вона не спрацювала з технічних причин.


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