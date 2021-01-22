Прибиральник випадково знищив понад тисячу доз вакцини від коронавірусу у США

Прибиральник. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n149398-prybyralnyk-vypadkovo-znyschyv-ponad-tysyachu-doz-vakcyny-vid-koronavirusu-u-ssha.html

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Вакцина від коронавірусу виробника Moderna була випадково знищена прибиральником у США. В американському місті Бостоні тисячі доз вакцини були зіпсовані через те, що прибиральник вимкнув холодильник, у якому вони зберігалися.

На холодильнику була встановлена система сигналізації, однак вона не спрацювала з технічних причин. Про це повідомляє ABC News.

Повідомляється, що інцидент трапився у вівторок, 19 січня. Працівники VA Boston Pharmacy випадково виявили, що морозильна камера вийшла з ладу, внаслідок чого 1 тис. 900 доз вакцини було зіпсовано.

Зауважимо, що вакцина від коронавірусу цього виробника потрапляє до медичних установ у замороженому вигляді, а після цього її можна зберігати у холодильники при температурі від +2° до +7° Цельсія до 30 днів. Під час збільшення температури вакцина повністю втрачає свої властивості.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина китайської компанії Sinovac Biotech, яку планує закупити Україна, під час клінічних випробувань показала ефективність на 50,38%.