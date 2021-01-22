Уборщик случайно уничтожил более тысячи доз вакцины от коронавируса в США

Уборщик. Фото: Istock

https://racurs.ua/n149398-uborschik-sluchayno-unichtojil-bolee-tysyachi-doz-vakciny-ot-koronavirusa-v-ssha.html

Ракурс

Вакцина от коронавируса производителя Moderna была случайно уничтожена уборщиком в США. В американском городе Бостоне тысячи доз вакцины были испорчены из-за того, что уборщик выключил холодильник, в котором они хранились.

На холодильнике была установлена система сигнализации, однако она не сработала по техническим причинам. Об этом сообщает ABC News.

Сообщается, что инцидент произошел во вторник, 19 января. Работники VA Boston Pharmacy случайно обнаружили, что морозильная камера вышла из строя, в результате чего 1 тыс. 900 доз вакцины было испорчено.

Отметим, что вакцина от коронавируса этого производителя попадает в медицинские учреждения в замороженном виде, а после этого ее можно хранить в холодильнике при температуре от +2° до +7° Цельсия до 30 дней. При увеличении температуры вакцина полностью теряет свои свойства.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина китайской компании Sinovac Biotech, которую планирует закупить Украины, во время клинических испытаний показала эффективность на 50,38%.