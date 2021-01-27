В Литве пациентке случайно вкололи пять доз вакцины. Фото: Depositphotos

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Ракурс

Пять доз вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 случайно вкололи одной из пациенток в Литве.

Инцидент произошел в больнице города Мариямполе. Препарат от коронавируса не разбавили и все пять доз прививки получила один человек. В медицинском учреждении ошибку объясняют человеческим фактором. Об этом заявил директор больницы Мантаса Чесну, сообщает портал 15min.lt.

Чиновник убеждает, что с пациенткой после такой вакцинации ничего плохого не произошло. После прививки она чувствует себя хорошо, женщину только беспокоит сильная боль в месте укола. Врачи после инцидента проконсультировались с Каунасской клиникой и представителями Pfizer.

Отмечается, что из-за врачебной ошибки четыре пациента не получили необходимую вакцину. Инцидент расследуется, результаты будут известны 28 января.

Напомним, в американском Бостоне 1 тыс. 900 доз вакцины были испорчены из-за того, что уборщик выключил холодильник, в котором они хранились. На холодильнике была установлена система сигнализации, однако она не сработала по техническим причинам.