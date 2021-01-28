Погода в Україні. Фото: hromadske.ua

https://racurs.ua/ua/n149622-pogoda-v-ukrayini-bez-svitla-143-naselenyh-punkty-dorojnyky-pracuut-u-cilodobovomu-rejymi.html

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Погодні умови в Україні 28 січня спостерігаються складні — сніг мете у більшості областей.

В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Про це інформують у прес-службі ДСНС України.

Вітер 7−12 м/с, у південних та східних областях місцями пориви 15−20 м/с. Температура складає 0−5° морозу, в Карпатах — 6−11° морозу, у східній частині, Приазов’ї та Криму — 4−9° тепла.

Станом на 9.00 28 січня у північній частині Миколаївської області спостерігається опади у вигляді невеликого снігу (близько 15 см) на решті території дощ, температура повітря коливається від 2° тепла до 2° морозу, вітер 3−5 м/с, місцями пориви вітру до 20 м/с.

У Кіровоградській області спостерігаються опади у вигляді невеликого снігу з дощем (близько 12 см), температура складає до 1°тепла, вітер 4−5 м/с.

Рятувальники протягом доби провели буксирування 64 легкових автомобілів, 37 вантажних автомобілів, шести автобусів та двох автомобілів «швидкої», допомогу надали 360 громадянам.

28 січня внаслідок ускладнення погодних умов через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишилися знеструмленими 143 населених пункти у 4 областях.

Статистика по регіонах:

Одеська область — 113,

Кіровоградська область — 19,

Черкаська область — 10,

Запорізька область — один населений пункт.

В Одеській області понад 150 одиниць спецтехніки працює у посиленому цілодобовому режимі, повідомляють у прес-службі «Укравтодору».

Наслідки негоди ліквідовують на автомобільних дорогах М-15 Одеса — Рені, М-16 Одеса — Кучурган, М-05 Київ — Одеса, Т-16−17 /М-05/ - Іванівка.

Перекрито рух автотранспортних засобів всіх категорій на дорогах:

М-15 Одеса — Рені (на Бухарест),

М-16 Одеса — Кучурган (на Кишинів).

На всіх дорогах державного значення забороняється рух великовагових транспортних засобів та пасажирських автобусів.

З 21:30 обмежено рух для всіх видів транспорту дорогою М-13 Кропивницький — Платонове. Також обмежено рух для великоваговиків та пасажирських автобусів на дорозі Н-24 Благовіщенське — Миколаїв.

У посиленому режимі над розчищення та посипанням доріг працює 56 спецмашин та 65 дорожніх працівників.

У Кіровоградській області триває очищення доріг. Аби не допустити заторів чи закриття руху, на дорогах М-05 та М-12 безперебійно працює спецтехніка — прибирає наслідки хуртовини та допомагає вантажівкам долати складні ділянки.

У Черкаській області 130 одиниць спецтехніки працює у посиленому цілодобовому режимі на автодорогах державного значення.

У Полтавській області введено обмеження руху на автомобільній дорозі М-03 Київ — Харків для вантажних автомобілів.

У Київській області з 23.00 27 січня обмежено рух вантажних транспортних засобів на дорогах загального користування державного значення.