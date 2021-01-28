«Поховати» податкову міліцію та зробити Вітренка міністром зібралася Рада

https://racurs.ua/ua/n149620-pohovaty-podatkovu-miliciu-ta-zrobyty-vitrenka-ministrom-zibralasya-rada-translyaciya.html

Ракурс

Верховна Рада під час пленарного засідання 28 січня планує розглянути у другому читанні законопроекти № 3087-д про Бюро економічної безпеки України, за допомогою якого у «Слузі народу» планують остаточно «поховати» податкову міліцію. Також у четвер нардепи розглянуть проект закону № 3633 щодо внесення змін до Кримінального кодексу у частині посилення відповідальності за атаки на журналістів.

Про це сказано у порядку денному, оприлюдненому на сайті українського парламенту.

Профільний комітет Ради сьогодні розгляне призначення Юрія Вітренка на посаду першого-віце-прем'єра й міністра енергетики о 12.00, а потім це питання внесуть до сесійної зали.

На початку роботи депутати мають намір заслухати інформацію Нацкомісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг стосовно захисту інтересів споживачів у тарифному питанні.

Окрім того, у планах Ради деякі земельні питання та законопроект № 3623 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі», а також у повторному другому читанні законопроект № 3132, який передбачає внесення змін до закону «Про Антимонопольний комітет України».