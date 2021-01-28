Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
«Поховати» податкову міліцію та зробити Вітренка міністром зібралася Рада

«Поховати» податкову міліцію та зробити Вітренка міністром зібралася Рада (ТРАНСЛЯЦІЯ)

28 січ 2021, 09:57
999

Верховна Рада під час пленарного засідання 28 січня планує розглянути у другому читанні законопроекти № 3087-д про Бюро економічної безпеки України, за допомогою якого у «Слузі народу» планують остаточно «поховати» податкову міліцію. Також у четвер нардепи розглянуть проект закону № 3633 щодо внесення змін до Кримінального кодексу у частині посилення відповідальності за атаки на журналістів.

Про це сказано у порядку денному, оприлюдненому на сайті українського парламенту.

Профільний комітет Ради сьогодні розгляне призначення Юрія Вітренка на посаду першого-віце-прем'єра й міністра енергетики о 12.00, а потім це питання внесуть до сесійної зали.


На початку роботи депутати мають намір заслухати інформацію Нацкомісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг стосовно захисту інтересів споживачів у тарифному питанні.

Окрім того, у планах Ради деякі земельні питання та законопроект № 3623 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі», а також у повторному другому читанні законопроект № 3132, який передбачає внесення змін до закону «Про Антимонопольний комітет України».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів