Індекс сприйняття корупції — Україна позаду всіх сусідів, окрім РФ

https://racurs.ua/ua/n149619-indeks-spryynyattya-korupciyi-ukrayina-dosi-pozadu-vsih-susidiv-okrim-rf-infografika.html

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Індекс сприйняття корупції за 2020 рік (СРІ-2020) оприлюднила міжнародна організація Transparency International. У щорічному дослідженні Україна продемонструвала незначне покращення, проте й досі залишається позаду всіх сусідів, окрім Росії.

Україна торік набрала три бали в Індексі сприйняття корупції. У самому рейтингу 100 — означає відсутність корупції в державі, 0 — повну корумпованість (тобто, чим більше балів, тим краще). Про це інформує прес-служба Transparency International.

Маємо 33 бали зі 100 можливих у СРІ-2020. Україна на 117 місці зі 180 країн, — йдеться у повідомленні.

Поруч із нами у рейтингу Єгипет, африканська Есватіні (Свазіленд), Непал, Сьєрра-Леоне та Замбія — всі ці країни так само у CPI-2020 набрали по 33 бали. Сусіди України, наприклад: Молдова має 34 бали та 115 місце (+2 бали), Білорусь (47 балів, 63 місце) та Росія (30 балів, 129 місце). Румунія та Угорщина набрали по 44 бали та посідають 69 місце.

Світовими лідерами є Нова Зеландія та Данія — у них по 88 балів зі 100.

Експерти також зауважують, що пандемія COVID-19 негативно позначилася на ситуації з корупцією у світі.