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Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

Коронавірус в Україні — за день виявили понад 5 тис. хворих (ІНФОГРАФІКА)

28 січ 2021, 09:06
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Коронавірус в Україні станом на 28 січня підхопили 5 тис. 529 людей.

Серед хворих — 248 дітей та 236 медпрацівників. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано — 1 тис. 941 особа;
  • летальних випадків — 149;
  • одужало — 11 тис. 946 осіб;
  • здійснено тестувань за добу — 48 тис. 736 (зокрема методом ПЛР — 28 тис. 627, методом ІФА — 20 тис. 109).

Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 млн 206 тис. 412 осіб, одужала 992 тис. 31 особа.

Зареєстрували 22 тис. 351 летальний випадок від інфекції, також провели 6 млн 184 тис. 320 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:


  • Львівській області — 454,
  • Києві — 396,
  • Харківській області — 313,
  • Миколаївській області — 308,
  • Дніпропетровській області — 296.

Нагадаємо, коронавірус забрав життя породіллі та дитини на Рівненщині.

Джерело: Ракурс


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