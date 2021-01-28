Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n149618-koronavirus-v-ukrayini-za-den-vyyavyly-ponad-5-tys-hvoryh-infografika.html

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Коронавірус в Україні станом на 28 січня підхопили 5 тис. 529 людей.

Серед хворих — 248 дітей та 236 медпрацівників. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 1 тис. 941 особа;

летальних випадків — 149;

одужало — 11 тис. 946 осіб;

здійснено тестувань за добу — 48 тис. 736 (зокрема методом ПЛР — 28 тис. 627, методом ІФА — 20 тис. 109).

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 млн 206 тис. 412 осіб, одужала 992 тис. 31 особа.

Зареєстрували 22 тис. 351 летальний випадок від інфекції, також провели 6 млн 184 тис. 320 ПЛР-тестувань.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

Львівській області — 454,

Києві — 396,

Харківській області — 313,

Миколаївській області — 308,

Дніпропетровській області — 296.

Нагадаємо, коронавірус забрав життя породіллі та дитини на Рівненщині.