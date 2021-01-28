Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Зареєстрували 22 тис. 351 летальний випадок від інфекції, також провели 6 млн 184 тис. 320 ПЛР-тестувань.
Коронавірус в Україні. Фото: Facebook
Коронавірус в Україні — за день виявили понад 5 тис. хворих (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n149618-koronavirus-v-ukrayini-za-den-vyyavyly-ponad-5-tys-hvoryh-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні станом на 28 січня підхопили 5 тис. 529 людей.
Серед хворих — 248 дітей та 236 медпрацівників. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано — 1 тис. 941 особа;
- летальних випадків — 149;
- одужало — 11 тис. 946 осіб;
- здійснено тестувань за добу — 48 тис. 736 (зокрема методом ПЛР — 28 тис. 627, методом ІФА — 20 тис. 109).
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 млн 206 тис. 412 осіб, одужала 992 тис. 31 особа.
Зареєстрували 22 тис. 351 летальний випадок від інфекції, також провели 6 млн 184 тис. 320 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:
- Львівській області — 454,
- Києві — 396,
- Харківській області — 313,
- Миколаївській області — 308,
- Дніпропетровській області — 296.
Нагадаємо, коронавірус забрав життя породіллі та дитини на Рівненщині.
.