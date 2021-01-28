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Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

Коронавирус в Украине — за день обнаружили больше 5 тыс. заболевших (ИНФОГРАФИКА)

28 янв 2021, 09:06
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Коронавирус в Украине по состоянию на 28 января подхватили 5 тыс. 529 человек.

Среди заболевших — 248 детей и 236 медработников. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 1 тыс. 941 человек;
  • летальных исходов — 149;
  • выздоровели — 11 тыс. 946 человек;
  • осуществлено тестирований — 48 тыс. 736 (в частности методом ПЦР — 28 тыс. 627, методом ИФА — 20 тыс. 109).

Коронавирус в Украине. Инфографика: РНБО

Коронавирус в Украине. Инфографика: РНБО

За все время пандемии в Украине заболело 1 млн 206 тыс. 412 человек, выздоровело 992 тыс. 31 человек.

Зарегистрировали 22 тыс. 351 летальных случаев от инфекции, также провели 6 млн 184 тыс. 320 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:


  • Львовской области — 454,
  • Киеве — 396,
  • Харьковской области — 313,
  • Николаевской области — 308,
  • Днепропетровской области — 296.

Напомним, коронавирус унес жизни роженицы и ребенка на Ровенщине.

Источник: Ракурс


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