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Коронавирус в Украине. Фото: Facebook
Коронавирус в Украине — за день обнаружили больше 5 тыс. заболевших (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n149618-koronavirus-v-ukraine-za-den-obnarujili-bolshe-5-tys-bolnyh-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине по состоянию на 28 января подхватили 5 тыс. 529 человек.
Среди заболевших — 248 детей и 236 медработников. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 1 тыс. 941 человек;
- летальных исходов — 149;
- выздоровели — 11 тыс. 946 человек;
- осуществлено тестирований — 48 тыс. 736 (в частности методом ПЦР — 28 тыс. 627, методом ИФА — 20 тыс. 109).
За все время пандемии в Украине заболело 1 млн 206 тыс. 412 человек, выздоровело 992 тыс. 31 человек.
Зарегистрировали 22 тыс. 351 летальных случаев от инфекции, также провели 6 млн 184 тыс. 320 ПЦР-тестирований.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:
- Львовской области — 454,
- Киеве — 396,
- Харьковской области — 313,
- Николаевской области — 308,
- Днепропетровской области — 296.
Напомним, коронавирус унес жизни роженицы и ребенка на Ровенщине.
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