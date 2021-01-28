Тюрьма Изоляция. Фото: Телеграм

https://racurs.ua/n149617-pytki-v-izolyacii-skolko-chelovek-podozrevaut-v-prestupleniyah-rasskazali-v-ofise-genprokurora.html

Ракурс

По делу о преступлениях в пыточной «Изоляция» Украина подозревает по меньшей мере пять человек.

Об этом сообщил начальник управления Департамента по преступлениях, совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса генерального прокурора Андрей Лещенко в эфире «Радио Донбас. Реалии».

В настоящее время есть пять человек, совершивших те или иные преступления, но это не говорит, что правоохранительные органы знают о преступлении только этих пяти человек. В целом их около 50. В ближайшее время, надеемся, что будут определенные процессуальные решения по этому уголовному делу. Но это уже решать процессуальном руководителю в конкретном уголовном производстве, достаточно доказательств в настоящее время, для того, чтобы предъявить обвинение тому или иному человеку, — рассказал он.

По словам Лещенко, кроме наказания на национальном уровне, государство хочет привлечь к ответственности преступников и в международных судах.

Он подчеркнул, что там существует понятие «форма командной ответственности», которая отсутствует в украинском законодательстве.

Если есть человек, который знает или узнал потом, что в отношении пленного или гражданского происходили какие-то военные действия, но он не прекратил это или не привлек к ответственности людей, совершавших эти преступления, то этот человек считается соисполнителем этого преступления. Это дает возможность Международному уголовному суду привлекать к ответственности людей, которые фактически не совершали пыток, изнасилований или убийств, но знали о том, что такие события происходят на территории, находящейся под их контролем или их ответственностью, — заявил он.

В 2014 году российские гибридные силы захватили территорию музея современного искусства (бывшего завода изоляционных материалов) и устроили там тайную тюрьму.

О содержании и пытках там заявляли освобождены из плена граждане.

Ранее мы сообщали, что пыточную «Изоляция» впервые показали на фото.