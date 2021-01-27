День открытия Антарктиды отмечают 28 января. Фото: russiadiscovery.ru

https://racurs.ua/n149616-28-yanvarya-otmechaut-den-otkrytiya-antarktidy-i-pavlov-den.html

Ракурс

28 января православный праздник Павла Фивейского — первого христианского монаха и отшельника, по преданию прожившего 113 лет, из которых 91 год он провел в одиночестве.

В народе 28 января — День колдунов. Древние украинцы верили, что в этот день колдуны и ведьмы передают ученикам свои умения. Поэтому у Павлов день, так называли еще этот день, нужно остерегаться порчи. Чаще всего наши предки на Павла молились святому. Также было принято стучать по дереву и плевать через плечо.

Народные приметы на 28 января:

Дует сильный ветер — лето будет дождливым.

Каркают вороны — жди оттепели.

На небе 28 января много звезд — жди хорошего урожая льна.

Воробьи сидят на деревьях и не чирикают — скоро пойдет снег.

В мире 28 января отмечают День Антарктиды. Именно в этот день 1820 года участники первой русской антарктической экспедиции на шлюпках «Восток» и «Мирный» официально открыли Антарктиду — шестой и последний открытый материк. Сегодня территория Антарктиды не принадлежит ни одной стране мира, а ее площадь составляет 13 млн 661 тыс. км.

Также 28 января отмечают Международный день защиты персональных данных, День Казу, День полнолуния на Шри-Ланке и День воздушно-пузырьковой пленки.

28 января в истории:

1855 год — по панамской железной дороге от Атлантического до Тихого океана прошел первый локомотив.

1958 год — компания Lego запатентовала вид деталей конструктора.

1986 год — над мысом Канаверал взорвался американский космический корабль «Челленджер».

1992 год — национальный сине-желтый флаг Верховная Рада Украины утвердила государственным флагом Украины.

Напомним, 27 января в мире чествовали жертв Холокоста — массового уничтожения евреев и представителей других нацменьшинств немецкими властями и ее сообщниками в период 1933—1945 годов.