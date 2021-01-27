День відкриття Антарктиди відзначають 28 січня. Фото: russiadiscovery.ru

https://racurs.ua/ua/n149616-28-sichnya-vidznachaut-den-vidkryttya-antarktydy-ta-pavliv-den.html

Ракурс

28 січня православне свято Павла Фівейського — першого християнського ченця і відлюдника, який, за переказами, прожив 113 років, з яких 91 рік він провів в самоті.

У народі 28 січня — День чаклунів. Древні українці вірили, що цього дня чаклуни та відьми передають учням свої вміння. Тому у Павлів день, так називали ще цей день, потрібно остерігатися порчі. Найчастіше наші предки на Павла молилися святому. Також було прийнято стукати по дереву та плювати через плече.

Народні прикмети на 28 січня:

Дме сильний вітер — літо буде дощовим.

Каркають ворони — чекай відлиги.

На небі 28 січня багато зірок — чекай доброго врожаю льону.

Горобці сидять на деревах і не цвірінькають — скоро піде сніг.

У світі 28 січня відзначають День Антарктиди. Саме цього дня 1820 року учасники першої російської антарктичної експедиції на човнах «Восток» і «Мирный» офіційно відкрили Антарктиду — шостий і останній відкритий материк. Сьогодні територія Антарктиди не належить жодній країні світу, а її площа становить 13 млн 661 тис. км.

Також 28 січня відзначають Міжнародний день захисту персональних даних, День Казу, День повного місяця на Шрі-Ланці та День повітряно-бульбашкової плівки.

28 січня в історії:

1855 рік — по Панамській залізниці від Атлантичного до Тихого океану пройшов перший локомотив.

1958 рік — компанія Lego запатентувала вигляд деталей конструктора.

1986 рік — над мисом Канаверал вибухнув американський космічний корабель «Челленджер».

1992 рік — національний синьо-жовтий стяг Верховна Рада України затвердила державним прапором України.

Нагадаємо, 27 січня у світі вшановували жертв Голокосту — масового знищення євреїв та представників інших нацменшин німецькою владою та її спільниками у період 1933−1945 років.