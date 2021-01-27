Київ обмежить в'їзд вантажівок через негоду. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n149615-vantajivkam-zaboronyat-v-yizd-do-kyieva-cherez-snigopady-koly-zapracuut-obmejennya.html

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Вантажним автомобілям тимчасово заборонять в’їжджати до Києва.

Від четверга, 28 січня, вантажівки нев’їздні до столиці, оскільки завтра синоптики обіцяють сильні снігопади. Обмеження запрацюють з 6.30. Влада міста хоче зменшити затори та забезпечити рух снігоприбиральної техніки. Заборона діятиме до покращення погодних умов, але конкретні дати не називаються. Про це 27 січня повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Міська влада закликала водіїв не користуватися особистим авто під час снігопаду та, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту. Особистий та службовий транспорт киян просять не паркувати на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Машини, які заважатимуть розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовувати.

Нагадаємо, складні погодні умови очікуються в Україні й 28 січня. Синоптики оголосили червоний рівень небезпечності в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Техніка та робітники «Укравтодору» ліквідовують наслідки негоди і не припиняють працювати з минулої ночі.