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Ракурс
Доповнена реальність замінить водіям протитуманні фари. Фото: avtomancar.com

Доповнена реальність дозволить водіям відмовитися від протитуманних фар

27 січ 2021, 21:47
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Технологію доповненої реальності розробила компанія Microsoft для автомобілів.

Винахідники корпорації запатентували технологію, що дозволяє відмовитися від протитуманних фар або доповнити існуючі. Відповідний патент вже з’явився на сайті відомства з патентів і товарних знаків США (USPTO).

Автори ідеї стверджують, що використання нової технології доповненої реальності дозволить поліпшити видимість дороги в складних погодних умовах — при запиленості або задимленості, в густому тумані, при зливі або хуртовині, оскільки вбудовані в автомобіль камери короткохвильового інфрачервоного діапазону будуть «бачити» дорогу.

Комп’ютер оброблятиме зображення й без якихось дефектів надсилатиме на окуляри доповненої реальності, які одягне водій. У потенційному майбутньому зображення планують передавати й на проекційні дисплеї.


Наразі невідомо, коли «Майкрософт» планує впровадити цю технологію в автомобілі.

Нагадаємо, відома американська корпорація зі сфери комп’ютерних технологій Microsoft у жовтні 2020 року підписала з Міністерством цифрової трансформації України меморандум про співробітництво. Американці обіцяють вкласти 500 млн дол. США у розвиток хмарних сервісів українською мовою.

Джерело: Ракурс


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