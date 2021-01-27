Дополненная реальность заменит водителям противотуманные фары. Фото: avtomancar.com

https://racurs.ua/n149614-dopolnennaya-realnost-pozvolit-voditelyam-otkazatsya-ot-protivotumannyh-far.html

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Технологию дополненной реальности разработала компания Microsoft для автомобилей.

Изобретатели корпорации запатентовали технологию, позволяющую отказаться от противотуманных фар или дополнить существующие. Соответствующий патент уже появился на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO).

Авторы идеи утверждают, что использование новой технологии дополненной реальности позволит улучшить видимость дороги в сложных погодных условиях — при запыленности или задымленности, в густом тумане, при ливне или метели, поскольку встроенные в автомобиль камеры коротковолнового инфракрасного диапазона будут «видеть» дорогу.

Компьютер будет обрабатывать изображение и без каких-то дефектов передавать его на очки дополненной реальности, которые наденет водитель. В потенциальном будущем изображение планируют передавать и на проекционные дисплеи.

Пока неизвестно, когда «Майкрософт» планирует внедрить эту технологию в автомобили.

Напомним, известная американская корпорация из сферы компьютерных технологий Microsoft в октябре 2020 года подписала с Министерством цифровой трансформации Украины меморандум о сотрудничестве. Американцы обещают вложить 500 млн долл. США в развитие облачных сервисов на украинском языке.