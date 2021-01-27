Смартфоны влияют на способность детей концентрироваться. Фото: eldorado.ru

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Ракурс

Сенсорные смартфоны и планшеты сильно влияют на способность детей концентрироваться.

Дети в возрасте до трех лет, которые постоянно играют с гаджетами с сенсорным экраном, имеют проблемы с концентрацией внимания. Развитие контроля внимания и игнорирование отвлечений в первые годы жизни малыша имеют решающее значение, поскольку формируются в раннем возрасте. Современные гаджеты мешают их развитию. К такому выводу пришел профессор Центра мозга и когнитивного развития Биркбека Тим Смит, передает Science Daily.

Ученые провели ряд тестов, в которых принимали участие малыши от года, а сами исследования продолжались в течение двух с половиной лет. Дети три раза принимали участие в различных тестах (на год, полтора года и в возрасте трех с половиной лет), которые следили за движением их глаз для измерения внимания. Во время каждого посещения малыши должны были следить за объектами на экране компьютера, а ученые следили за тем, как быстро дети реагируют на появляющиеся объекты и могут ли они игнорировать отвлекающие их факторы.

Оказалось, что дети, которые часто играли с планшетами или смартфонами, быстрее переключали свое внимание и часто отвлекались. Сейчас исследователи отмечают, что эти выводы не окончательны и им необходимо еще установить, как эти особенности внимания проявляются в реальной жизни — или дети адаптировались к многозадачным требованиям повседневной среды, или будут иметь трудности во время концентрации.

Напомним, британские ученые провели исследование, и выяснили, что в 89% случаев люди берут телефон в руки просто так, а не потому что им пришло сообщение.