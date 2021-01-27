Доказательства причастности Нескоромного обнародовала СБУ. Фото:

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Дмитрию Нескоромному, бывшему первому заместителю главы Службы безопасности Украины, объявили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору) и ст. 348 (посягательство на жизнь правоохранителя) Уголовного кодекса Украины.

Нескоромного и полковника «Альфы» Юрия Расюка подозревают в организации приготовления убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Об этом свидетельствуют видео — и фотоматериалы, аудиозаписи разговоров Расюка, Нескоромного и других лиц, во время которых, в частности, обсуждается организация убийства, исполнители и прочие детали. Оказалось, что Наумов был препятствием для возвращения Нескоромного на высокую должность в руководстве спецслужбы. Об этом 27 января сообщил пресс-центр СБУ.

Фигуранты дела разработали детальный план убийства Наумова, а Расюк течение октября 2020 года — января 2021 года подыскал киллера и заплатил ему. Также за потенциальной жертвой была установлена слежка.

Принимаются меры по розыску Дмитрия Нескоромного с целью допроса, в качестве подозреваемого, и вручения ходатайства об избрании меры пресечения, — отметили в спецслужбе.

Напомним, Офис генпрокурора предъявил подозрение полковнику Службы безопасности Украины Дмитрию Нескоромному в покушении на убийство начальника Главного управления внутренней безопасности бригадного генерала СБУ Андрея Наумова.