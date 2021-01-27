Зеленский зарегистрировал законопроект о заключении за ложь в декларациях. Фото: dp.tax.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский подал в парламент неотложный законопроект, которым предлагает вернуть наказание в виде лишения свободы за непредставление декларации или ложь в ней.

Проект закона под № 4651 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс относительно усовершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления» зарегистрирован 27 января. Об этом сообщается на сайте ВРУ.

В пресс-службе Офиса президента сообщили, что этот законопроект одобрил СНБО и рекомендовал Зеленскому подать его на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный.

Законопроектом предлагается внести изменения в ст. 366−2 (декларирование недостоверной информации) УК, предусмотрев, что умышленное внесение недостоверных сведений в декларации, отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, наказывается штрафом от 3 тыс. до 4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Если же декларант солгал на сумму более 2 тыс. прожиточных минимумов, то предлагается установить наказание в виде штрафа от 4 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Предполагаются и изменения в ст. 366−3 (непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления) Уголовного кодекса, согласно которым за умышленное непредставление декларации предполагается наказывать штрафом от 2 тыс. 500 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Напомним, в декабре 2020 года в Офисе президента обещали, что Владимир Зеленский в январе подаст новый законопроект об ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.