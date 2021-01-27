Зеленський зареєстрував законопроект про ув’язнення за брехню в деклараціях. Фото: dp.tax.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n149611-zelenskyy-zareiestruvav-u-radi-zakonoproekt-pro-uv-yaznennya-za-brehnu-v-deklaraciyah.html

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Президент України Володимир Зеленський подав до парламенту невідкладний законопроект, яким пропонує повернути покарання у вигляді позбавлення волі за неподання декларації або брехню в ній.

Проект закону під № 4651 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу щодо удосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» зареєстровано 27 січня. Про це повідомляється на сайті ВРУ.

У прес-службі Офісу президента повідомили, що цей законопроект схвалила РНБО та рекомендувала Зеленському подати його на розгляд до Верховної Ради як невідкладний.

Законопроектом пропонується внести зміни у ст. 366−2 (декларування недостовірної інформації) ККУ, передбачивши, що умисне внесення недостовірних відомостей до декларації, які відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, карається штрафом від 3 тис. до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Якщо ж декларант збрехав на суму в понад 2 тис. прожиткових мінімумів, то пропонується встановити покарання у вигляді штрафу від 4тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Передбачаються й зміни до ст. 366−3 (неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) Кримінального кодексу, згідно з якими за умисне неподання декларації передбачається карати штрафом від 2тис. 500 до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Нагадаємо, у грудні 2020 року в Офісі президента обіцяли, що Володимир Зеленський у січні подасть новий законопроект про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.