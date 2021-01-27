Докази причетності Нескоромного оприлюднила СБУ. Фото:

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Дмитру Нескоромному, колишньому першому заступнику голови Служби безпеки України, оголосили про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою) та ст. 348 (посягання на життя правоохоронця) Кримінального кодексу України.

Нескоромного та полковника «Альфи» Юрія Расюка підозрюють в організації готування вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Про це свідчать відео- та фотоматеріали, аудіозаписи розмов Расюка, Нескоромного та інших осіб, під час яких, зокрема, обговорюється організація вбивства, виконавці та інші деталі. Виявилося, що Наумов був перешкодою для повернення Нескоромного на високу посаду в керівництві спецслужби. Про це 27 січня повідомив прес-центр СБУ.

Фігуранти справи розробили детальний план вбивства Наумова, а Расюк упродовж жовтня 2020 року — січня 2021 року підшукав кілера та заплатив йому. Також за потенційною жертвою було встановлене стеження.

Вживаються заходи щодо розшуку Дмитра Нескоромного з метою допиту, як підозрюваного, та вручення клопотання про обрання запобіжного заходу, — зазначили в спецслужбі.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора України висунув підозру полковнику Служби безпеки України Дмитру Нескоромному в замаху на вбивство начальника Головного управління внутрішньої безпеки бригадного генерала СБУ Андрія Наумова.