Для чего люди чаще всего берут смартфон в руки, выяснили ученые

Смартфон. Фото: Istock

https://racurs.ua/n147081-dlya-chego-ludi-chasche-vsego-berut-smartfon-v-ruki-vyyasnili-uchenye.html

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Смартфон настолько укоренился в жизни современного человека, что большинство населения практически невозможно себя представить без этого скромного девайса в руке.

Ученые провели исследование, и выяснили, что в 89% случаев люди берут телефон в руки просто так, а не потому что им пришли уведомления. Об этом в своем исследовании сообщают ученые из Лондонской школы экономики и политических наук, передает BBC News.

Сообщается, что ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 37 человек из Великобритании, Германии и Франции. Большинство испытуемых были мужчинами, средний возраст которых составил 25 лет. Три дня подряд они носили на одежде небольшие камеры и записывали все свои действия.

Благодаря этому ученые получили более 200 часов видео от первого лица, на которых было зафиксировано 1 тыс. 130 взаимодействий со смартфонами. Оказалось, что в среднем добровольцы пользовались смартфоном 64 секунды за один раз, а в половине случаев — 23 секунды или меньше.

Самыми популярными действиями среди протестированных оказались проверка WhatsApp (22%), проверка уведомлений или просмотр времени на экране блокировки (17%), просмотр ленты Instagram (16%) и Facebook (13%). Реже всего люди пользовались электронной почтой (6%) и отвечали на звонки (1%). Отметим, что средний перерыв между сессиями в смартфоне составил чуть менее пяти минут — 291 секунду.

Однако, стоит учитывать, что у эксперимента было весьма важное ограничение — участники имели право выключить камеру в любой момент, а также удалить часть видео, руководствуясь правом на тайну личной жизни, так что, то, сколько взаимодействий со смартфоном осталось за кадром, остается неизвестным.

Согласно предварительным результатам, ученые установили, что люди берут в руки смартфон также рефлекторно, как заядлые курильщики тянутся к сигарете.

Это серьезная проблема, особенно для детей. Мы не осознаем полностью, как сильно эти устройства меняют наш образ жизни, — говорит один из авторов работы Саади Лахлу.

Напомним, ранее мы сообщали, что люди с головной болью, которые пользуются смартфонами, с большей вероятностью могут использовать больше обезболивающих препаратов, однако получать от них меньший эффект, чем люди с головной болью, не пользующиеся смартфонами.