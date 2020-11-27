Для чого люди найчастіше беруть смартфон у руки, з’ясували науковці

Смартфон. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n147081-dlya-chogo-ludy-naychastishe-berut-smartfon-u-ruky-z-yasuvaly-naukovci.html

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Смартфон настільки укорінився у житті сучасної людини, що для більшості населення практично неможливо собі уявити життя без цього скромного девайса у руці.

Вчені провели дослідження, і з’ясували, що у 89% випадків люди беруть телефон до рук просто так, а не тому що їм прийшло повідомлення. Про це у своєму дослідженні повідомляють вчені з Лондонської школи економіки і політичних наук, передає BBC News.

Повідомляється, що вчені провели експеримент, у якому взяли участь 37 осіб з Великої Британії, Німеччини та Франції. Більшість випробовуваних були чоловіками, середній вік яких склав 25 років. Три дні поспіль вони носили на одязі невеликі камери і записували усі свої дії.

Завдяки цьому вчені отримали понад 200 годин відео від першої особи, на яких було зафіксовано 1 тис. 130 взаємодій зі смартфонами. Виявилося, що у середньому добровольці користувалися смартфоном 64 секунди за один раз, а в половині випадків — 23 секунди або менше.

Найпопулярнішими діями серед протестованих виявилися перевірка WhatsApp (22%), перевірка повідомлень або перегляд часу на екрані блокування (17%), перегляд стрічки Instagram (16%) і Facebook (13%). Найрідше люди користувалися електронною поштою (6%) і відповідали на дзвінки (1%). Зазначимо, що середня перерва між сесіями в смартфоні склала трохи менш як п’ять хвилин — 291 секунду.

Однак, варто враховувати, що в експерименту було дуже важливе обмеження — учасники мали право вимкнути камеру у будь-який момент, а також видалити частину відео, керуючись правом на таємницю особистого життя, так що те, скільки взаємодій зі смартфоном залишилося за кадром, залишається невідомим.

Згідно з попередніми результатами, вчені встановили, що люди беруть у руки смартфон рефлекторно, як завзяті курці тягнуться до сигарети.

Це серйозна проблема, особливо для дітей. Ми не усвідомлюємо повністю, як сильно ці пристрої змінюють наш спосіб життя, — каже один з авторів роботи Сааді Лахлу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що люди з головним болем, які користуються смартфонами, з більшою ймовірністю можуть використовувати більше знеболюючих препаратів, проте отримувати від них менший ефект, ніж люди з головним болем, які не користуються смартфонами.