Смартфони впливають на здатність дітей концентруватися. Фото: eldorado.ru

https://racurs.ua/ua/n149613-smartfony-vplyvaut-na-zdatnist-ditey-koncentruvatysya-vcheni.html

Ракурс

Сенсорні смартфони та планшети сильно впливають на здатність дітей концентруватися.

Діти у віці до трьох років, які постійно грають з гаджетами з сенсорним екраном, мають проблеми з концентрацією уваги. Розвиток контролю уваги та ігнорування відволікань у перші роки життя малюка мають вирішальне значення, оскільки формуються у ранньому віці. Сучасні гаджети заважають їх розвитку. Такого висновку дійшов професор центру мозку та когнітивного розвитку Біркбека Тім Сміт, передає Science Daily.

Науковці провели низку тестів, в яких брали участь малюки від року, а самі дослідження тривали протягом двох з половиною років. Діти три рази брали участь у різних тестах (на рік, півтора року та у віці трьох з половиною років), які стежили за рухом їхніх очей для вимірювання уваги. Під час кожного відвідування малюки повинні були стежити за об'єктами на екрані комп’ютера, а вчені стежили за тим, як швидко діти реагують на об'єкти, що з’являються, і чи можуть вони ігнорувати відволікаючі їх фактори.

Виявилося, що діти, які часто грали з планшетами або смартфонами, швидше перемикали свою увагу і часто відволікалися. Наразі дослідники відзначають, що ці висновки не остаточні і їм необхідно ще встановити, як ці особливості уваги проявляються у реальному житті — чи діти адаптувалися до багатозадачних вимог повсякденного середовища, чи матимуть труднощі під час концентрації.

Нагадаємо, британські вчені провели дослідження, і з’ясували, що у 89% випадків люди беруть телефон до рук просто так, а не тому що їм прийшло повідомлення.