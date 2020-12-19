Лляна олія допоможе створити новітні екрани для смартфонів. Фото: elle.ua

https://racurs.ua/ua/n148004-llyana-oliya-dopomoje-stvoryty-novitni-ekrany-dlya-smartfoniv.html

Ракурс

Лляна олія може використовуватися у майбутньому для створення екранів для смартфонів чи планшетів.

Дослідники з Південної Кореї змогли модифікувати двошарову плівку з полііміду за допомогою силікону і лляної олії. Виявилося, що такі прозорі матеріали можуть відновлюватися при пошкодженнях. Спочатку вчені синтезували мікрокапсули з лляною олією, змішаним з полідиметилсилоксаном. Потім цей розчин наносили на плівку безбарвного полііміду і дали висохнути. Про це повідомляє ресурс ScienceDirect.

У ході процесу плівку розтягнули так, що на її поверхні почали утворюватися тріщини, також починали руйнуватися і капсули. Через це вміст капсули почав потрапляти на плівку полііміду та в тріщину, що утворилася. Під впливом повітря лляне масло затверділо і перетворилося в прозору тверду речовина, а пошкодження було ліквідоване.

За словами науковців, процес затвердіння досить повільний і відбувається при температурі 25° за Цельсієм. Однак його можна прискорити, нагріваючи двошаровий матеріал до 70° вище нуля й підвищуючи вологість навколишнього середовища до 70%. Якщо ж матеріал обробити ультрафіолетовим світлом, то лляна олія затвердіє всього за 20 хв, усуваючи тріщини більш ніж на 95%.

Раніше повідомлялося, що коронавірус SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, можна виявляти за допомогою камери смартфона та розробленого американськими вченими пристрою, який прикріплюється до цього гаджета.