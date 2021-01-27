Киев ограничит въезд грузовиков из-за непогоды. Фото: YouTube

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Грузовым автомобилям временно запретят въезжать в Киев.

С четверга, 28 января, грузовики невъездные в столицу, поскольку завтра синоптики обещают сильные снегопады. Ограничения заработают с 6.30. Власти города хотят уменьшить пробки и обеспечить движение снегоуборочной техники. Запрет будет действовать до улучшения погодных условий, но конкретные даты не называются. Об этом 27 января сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Городские власти призвали водителей не пользоваться личным авто во время снегопада и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту. Личный и служебный транспорт киевлян просят не парковать на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Машины, которые будут мешать расчищать дороги от снега, будут эвакуировать.

Напомним, сложные погодные условия ожидаются в Украине и 28 января. Синоптики объявили красный уровень опасности в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях. Техника и рабочие «Укравтодора» ликвидируют последствия непогоды и не прекращают работать с прошлой ночи.