В'язниця Ізоляція. Фото: Телеграм

https://racurs.ua/ua/n149617-katuvannya-v-izolyaciyi-skilkoh-osib-pidozruut-u-zlochynah-rozpovily-v-ofisi-genprokurora.html

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У справі про злочини у катівні «Ізоляція» Україна підозрює щонайменше п’ятьох осіб.

Про це повідомив начальник управління Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора Андрій Лещенко в ефірі «Радіо Донбас. Реалії».

На цей час є п’ять осіб, які вчинили ті чи інші злочини, але це не свідчить, що правоохоронні органи знають про злочин тільки цих п’яти осіб. В цілому їх близько 50. Найближчим часом, сподіваємося, що будуть певні процесуальні рішення по цій кримінальній справі. Але це вже вирішувати безпосередньо процесуальному керівнику в конкретному кримінальному провадженні, чи достатньо доказів на цей час, для того, щоб пред’явити звинувачення тій чи іншій людині, — розповів він.

За словами Лещенка, окрім покарання на національному рівні, держава хоче притягнути до відповідальності злочинців і в міжнародних судах.

Він наголосив, що там існує поняття «форма командної відповідальності», яке відсутнє в українському законодавстві.

Якщо є людина, яка знає або дізналася потім, що стосовно полоненого або цивільного відбувалися якісь військові дії, але вона не припинила це чи не притягнула до відповідальності людей, які коїли ці злочини, то ця людина вважається співвиконавцем цього злочину. Це надає можливість Міжнародному кримінальному суду притягати до відповідальності людей, які фактично не коїли катувань, зґвалтувань чи вбивств, але знали про те, що такі події відбуваються на території, яка знаходиться під їхнім контролем чи їхньою відповідальністю, — заявив він.

У 2014 році російські гібридні сили захопили територію музею сучасного мистецтва (колишнього заводу ізоляційних матеріалів) та влаштували там таємну тюрму.

Про утримання та тортури там заявляли звільнені з полону громадяни.

Раніше ми повідомляли, що катівню «Ізоляція» вперше показали на фото.