Индекс восприятия коррупции — Украина позади всех соседей, кроме РФ — коррупция в Украине

https://racurs.ua/n149619-indeks-vospriyatiya-korrupcii-ukraina-pozadi-vseh-sosedey-krome-rf-infografika.html

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Индекс восприятия коррупции в 2020 году (СРІ-2020) обнародовала международная организация Transparency International. В ежегодном исследовании Украина продемонстрировала незначительное улучшение, однако до сих пор остается позади всех соседей, за исключением России.

Украина в прошлом году набрала три балла в Индексе восприятия коррупции. В самом рейтинге 100 — означает отсутствие коррупции в государстве, 0 — полную его коррумпированность (то есть, чем больше баллов, тем лучше). Об этом сообщает пресс-служба Transparency International.

33 балла из 100 возможных в СРІ-2020. Украина на 117 месте из 180 стран, — говорится в сообщении.

Рядом с нами в рейтинге Египет, африканская Есватини (Свазиленд), Непал, Сьерра-Леоне и Замбия — все эти страны так же в CPI-2020 набрали по 33 балла. Соседи Украины, например: Молдова имеет 34 балла и 115 место (+2 балла), Беларусь (47 баллов, 63 место) и Россия (30 баллов, 129). Румыния и Венгрия набрали по 44 балла и занимают 69 место.

Мировыми лидерами являются Новая Зеландия и Дания — у них по 88 баллов из 100.

Эксперты также отмечают, что пандемия COVID-19 негативно сказалась на ситуации с коррупцией в мире.