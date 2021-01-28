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Ракурс
«Похоронить» налоговую милицию и сделать Витренко министром собралась Рада

«Похоронить» налоговую милицию и сделать Витренко министром собралась Рада (ТРАНСЛЯЦИЯ)

28 янв 2021, 09:57
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Верховная Рада во время пленарного заседания 28 января планирует рассмотреть во втором чтении законопроекты № 3087-д о Бюро экономической безопасности Украины, с помощью которого в «Слуге народа» планируют окончательно «похоронить» налоговую милицию. Также в четверг нардепы рассмотрят проект закона № 3633 о внесении изменений в Уголовный кодекс в части усиления ответственности за атаки на журналистов.

Об этом говорится в повестке дня, обнародованной на сайте украинского парламента.

Кроме этого, профильный комитет Рады сегодня рассмотрит назначение Юрия Витренко на должность первого вице-премьера и министра энергетики в 12.00, а затем этот вопрос внесут в сессионный зал.


В начале работы депутаты намерены заслушать информацию Нацкомиссии по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг о защите интересов потребителей в тарифном вопросе.

Кроме того, в планах Рады некоторые земельные вопросы и законопроект № 3623 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об учете трудовой деятельности работника в электронной форме», а также в повторном втором чтении законопроект № 3132, который предусматривает внесение изменений в закон «Об Антимонопольном комитете Украины».

Источник: Ракурс


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