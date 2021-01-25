«Похоронить» налоговую милицию и реформировать СБУ — Корниенко о планах Рады

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«Похоронить» налоговую милицию планируют на этой неделе в Верховной Раде. Об этом заявил в понедельник, 25 января, во время заседания согласительного совета парламента первый зампредседателя депутатской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

На этой неделе мы будем работать и над законопроектом о Бюро экономической безопасности. Это уже не первая версия законопроекта и даже не первое название этого органа. Он пережил несколько перетрубаций. Его смысл — похоронить наконец-то налоговую милицию, которая всех «кошмарила» всю жизнь в этой стране и перейти к нормальным цивилизованным формам контроля за работой бизнеса и предприятий, — отметил нардеп.

Также, по его словам, на этой неделе депутаты рассмотрят законопроект о реформе Службы безопасности Украины.

Он во многом соответствует нашим обязательствам перед европейским сообществом и это важное направление работы Верховной Рады, — добавил представитель партии президента.

Корниенко напомнил, что в пятницу для депутатов будет важный день — закрытие четвертой сессии ВР.