Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
«Похоронить» налоговую милицию и реформировать СБУ — Корниенко о планах Рады

«Похоронить» налоговую милицию и реформировать СБУ — Корниенко о планах Рады

25 янв 2021, 12:56
999

«Похоронить» налоговую милицию планируют на этой неделе в Верховной Раде. Об этом заявил в понедельник, 25 января, во время заседания согласительного совета парламента первый зампредседателя депутатской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

На этой неделе мы будем работать и над законопроектом о Бюро экономической безопасности. Это уже не первая версия законопроекта и даже не первое название этого органа. Он пережил несколько перетрубаций. Его смысл — похоронить наконец-то налоговую милицию, которая всех «кошмарила» всю жизнь в этой стране и перейти к нормальным цивилизованным формам контроля за работой бизнеса и предприятий, — отметил нардеп.

Также, по его словам, на этой неделе депутаты рассмотрят законопроект о реформе Службы безопасности Украины.

Он во многом соответствует нашим обязательствам перед европейским сообществом и это важное направление работы Верховной Рады, — добавил представитель партии президента.

Корниенко напомнил, что в пятницу для депутатов будет важный день — закрытие четвертой сессии ВР.


Просьба быть всем. Не разъезжаться заранее на свои округа. В этом году у нас будет еще две сессии ВР — пятая и шестая. Нужно их провести конструктивно. Понятно, что с большой политической напряженностью… Но, выборов не будет. Надо останавливаться и работать, чтобы государство возобновлялось после пандемии коронавируса, — резюмировал Корниенко.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров