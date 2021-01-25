«Похоронить» налоговую милицию и реформировать СБУ — Корниенко о планах Рады

«Похоронить» налоговую милицию и реформировать СБУ — Корниенко о планах Радыhttps://racurs.ua/n149484-pohoronit-nalogovuu-miliciu-i-reformirovat-sbu-kornienko-o-planah-rady.htmlРакурс
«Похоронить» налоговую милицию планируют на этой неделе в Верховной Раде. Об этом заявил в понедельник, 25 января, во время заседания согласительного совета парламента первый зампредседателя депутатской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.
На этой неделе мы будем работать и над законопроектом о Бюро экономической безопасности. Это уже не первая версия законопроекта и даже не первое название этого органа. Он пережил несколько перетрубаций. Его смысл — похоронить наконец-то налоговую милицию, которая всех «кошмарила» всю жизнь в этой стране и перейти к нормальным цивилизованным формам контроля за работой бизнеса и предприятий, — отметил нардеп.
Также, по его словам, на этой неделе депутаты рассмотрят законопроект о реформе Службы безопасности Украины.
Он во многом соответствует нашим обязательствам перед европейским сообществом и это важное направление работы Верховной Рады, — добавил представитель партии президента.
Корниенко напомнил, что в пятницу для депутатов будет важный день — закрытие четвертой сессии ВР.
Просьба быть всем. Не разъезжаться заранее на свои округа. В этом году у нас будет еще две сессии ВР — пятая и шестая. Нужно их провести конструктивно. Понятно, что с большой политической напряженностью… Но, выборов не будет. Надо останавливаться и работать, чтобы государство возобновлялось после пандемии коронавируса, — резюмировал Корниенко.