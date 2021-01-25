В Тайвань массово вторглись китайские военные самолеты. Фото: Reuters

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Ракурс

Тайвань пожаловался на масштабное вторжение военных самолетов Китая.

Радары зафиксировали китайские самолеты 23 и 24 января. В субботу воздушное пространство страны нарушили восемь бомбардировщиков, четыре штурмовика и противолодочный самолет, сообщает BBC.

На следующий день в пространство Тайваня вторглись 12 штурмовых самолетов и два разведчика.

Китайская боевая авиация с 2020 года усилила патрулирование вблизи Тайваня и периодически нарушает пространство страны, но происходит это малыми группами — до трех самолетов.

В правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня заявили, что такие действия Китая — попытка предостеречь новое правительство США от поддержки острова.

Это сигнал для администрации Байдена, — заявил один из членов партии.

Напомним, армия Китая последние два года активно наращивает военную мощь вблизи Тайваня.

С 2020 года официальная риторика Китая допускает «воссоединение» с Тайванем в результате вооруженного вторжения.

В середине сентября 2020 года армия Китая провела крупные военные учения вблизи Тайваньского пролива. Тогда на Тайвань прибыла американская делегация.