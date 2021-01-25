Задержали рэкетиров в Ужгороде. Фото: Закон и бизнес

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Ракурс

Рэкетиров задержали закарпатские правоохранители за вымогательство денег у местного бизнесмена.

Правоохранители сообщили о подозрении двум участникам группы, которая занималась вымогательством (ч. 2 ст. 189 УК Украины). Злоумышленники были из банды рэкетиров, в которую входили жители Закарпатской и Киевской областей. Бандиты два последних месяца безосновательно требовали от закарпатского предпринимателя 100 тыс. долл. несуществующего долга, угрожая применить насилие к нему и членам его семьи. Об этом 25 января сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Двух вымогателей силовики задержали в Ужгороде после получения всей суммы денег. В ходе обысков у задержанных правоохранители изъяли оружие, компьютерную технику, мобильные телефоны и деньги. Ожидается, что подозреваемым суд изберет меры пресечения. Сейчас правоохранители устанавливают других соучастников преступления.

Напомним, группу работников Соломенского управления полиции Киева подозревают в незаконном лишении свободы человека и вымогательстве денег. В ноябре 2020 года правоохранители открыли уголовное производство, а трем полицейским-рэкетирам вручили подозрения.