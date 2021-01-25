Затримали рекетирів в Ужгороді. Фото: Закон і бізнес

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Ракурс

Рекетирів затримали закарпатські правоохоронці за вимагання грошей у місцевого бізнесмена.

Правоохоронці повідомили про підозру двом учасникам групи, яка займалася вимаганням (ч. 2 ст. 189 КК України). Зловмисники були з банди рекетирів, до якої входили жителі Закарпатської та Київської областей. Бандити два останні місяці безпідставно вимагали від закарпатського підприємця 100 тис. дол. неіснуючого боргу, погрожуючи застосувати насильство до нього та членів його сім’ї. Про це 25 січня повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.

Двох вимагачів силовики затримали в Ужгороді після отримання всієї суми грошей. У ході обшуків у затриманих правоохоронці вилучили зброю, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та гроші. Очікується, що підозрюваним суд обере запобіжні заходи. Наразі правоохоронці встановлюють інших співучасників злочину.

Нагадаємо, групу працівників Солом’янського управління поліції Києва підозрюють у незаконному позбавленні волі людини та вимаганні грошей. У листопаді 2020 року правоохоронці відкрили кримінальне провадження, а трьом поліцейським-рекетирам вручили підозри.